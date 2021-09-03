Таким образом, уменьшится сфера применения люстрации. В интервью министр подчеркнул, что в Восточной Европе этот механизм применили после коммунистической эры. Государственные органы очищали от работников спецслужб и коммунистов.
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В Украине история с люстрацией – другая, чем в других странах
У нас другая история была. Опять же, на это обращал внимание Европейский суд по правам человека, потому что в принципе были не только поданы под люстрацию команда Януковича или его близкое окружение, но и многие чиновники среднего звена и опять же коммунисты,
– отметил Малюська.
Министр рассказал, что Суд обратил внимание на то, что, мол, в Киеве поздно начали люстрировать коммунистов. Малюська подчеркнул, что таким образом во время люстрации "перебрали меру".
Надо сфокусироваться на важных персоналиях, – министр
То есть нам нужно механизм люстрации сохранить. Но его сфокусировать на реально критически важных персоналиях, уменьшив сферу его применения. У нас есть готовый законопроект, чтобы это подкорректировать,
– сказал министр.
Но Малюська заметил: несмотря на то, что документ уже существует, компромисса ни в парламенте, ни среди экспертов нет.
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Главное о законе о люстрации
- Закон "Об очищении власти" парламент принял в сентябре 2014 года.
- В документе говорится о том, что высокие государственные должности не могут занимать лица, которые более года были на госслужбе в период с 25 февраля 2010 года по 22 февраля 2014 года.
- ЕСПЧ раскритиковал положения документа: положение люстрации определили слишком широким.