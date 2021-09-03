Таким чином, зменшиться сфера застосування люстрації. В інтерв'ю міністр наголосив, що у Східній Європі цей механізм застосували після комуністичної ери. Державні органи очищали від працівників спецслужб та комуністів.
До теми В Україні варто ухвалити новий закон про люстрацію на основі стандартів ООН, – Резніков
В Україні історія з люстрацією – інша, аніж в інших країнах
У нас інші історія була. Знову ж таки, на це звертав увагу Європейський суд з прав людини, тому що в принципі були не тільки піддані під люстрацію команда Януковича чи його близьке оточення, але й чимало чиновників середньої ланки і знову ж таки комуністи,
– зауважив Малюська.
Міністр розповів, що Євросуд звернув увагу на те, що, мовляв, у Києві запізно почали люструвати комуністів. Малюська наголосив, що таким чином під час люстрації "перебрали міру".
Треба сфокусуватись на важливих персоналіях, – міністр
Тобто нам потрібно механізм люстрації зберегти. Але його сфокусувати на реально критично важливих персоналіях, зменшивши сферу його застосування. У нас є готовий законопроєкт, щоб це підкорегувати,
– сказав міністр.
Але Малюська зауважив: попри те, що документ вже існує, компромісу ані у парламенті, ані серед експертів немає.
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Головне про закон про люстрацію
- Закон "Про очищення влади" парламент ухвалив у вересні 2014 року.
- У документі мовиться про те, що високі державні посади не можуть обіймати особи, які понад рік були на держслужбі у період з 25 лютого 2010 року по 22 лютого 2014 року.
- ЄСПЛ розкритикував положення документа: визначення люстрації визначили занадто широким.