Таким чином, зменшиться сфера застосування люстрації. В інтерв'ю міністр наголосив, що у Східній Європі цей механізм застосували після комуністичної ери. Державні органи очищали від працівників спецслужб та комуністів.

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В Україні історія з люстрацією – інша, аніж в інших країнах

У нас інші історія була. Знову ж таки, на це звертав увагу Європейський суд з прав людини, тому що в принципі були не тільки піддані під люстрацію команда Януковича чи його близьке оточення, але й чимало чиновників середньої ланки і знову ж таки комуністи,

– зауважив Малюська.

Міністр розповів, що Євросуд звернув увагу на те, що, мовляв, у Києві запізно почали люструвати комуністів. Малюська наголосив, що таким чином під час люстрації "перебрали міру".

Треба сфокусуватись на важливих персоналіях, – міністр

Тобто нам потрібно механізм люстрації зберегти. Але його сфокусувати на реально критично важливих персоналіях, зменшивши сферу його застосування. У нас є готовий законопроєкт, щоб це підкорегувати,

– сказав міністр.

Але Малюська зауважив: попри те, що документ вже існує, компромісу ані у парламенті, ані серед експертів немає.

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