Так, в Минкульте подготовили новый список из 47 таких лиц – в отношении их должны быть введены санкции. Об этом заявил Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко. По его словам, Кабмин уже получил это предложение, теперь согласовать список должен СНБО и Президент Украины.

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Кто попал в "черный" список

Санкционные списки будем расширять и дальше. Наказаны будут все без исключения пособники кровавого путинского режима. Как говорят у нас в Украине, "русская военная песня, плыви вслед за русским кораблем",
– заметил Ткаченко.

Певцы и музыканты:

  • Николай Басков;
  • Дмитрий Билан;
  • Полина Гагарина;
  • Олег Газманов;
  • Денис Вайнштейн, он же Джиган;
  • Лариса Долина;
  • Сергей Жуков;
  • Григорий Лепс;
  • Николай Расторгуев;
  • Тимур Юнусов, он же Тимати.

Актеры и режиссеры:

  • Дмитрий Харатьян;
  • Яна Поплавская;
  • Дмитрий Певцов;
  • Никита Михалков;
  • Владимир Машков;
  • Марат Башаров.

Кроме того, санкции будут введены в отношении некоторых политиков, пропагандистов и пособников Кремля, а также двух юридических лиц, таких как владельцы спутникового телеканала "Союз" и ООО "8 канал".

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