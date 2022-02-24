В то же время в России за СМИ взялся Роскомнадзор. Изданием угрожают штрафами за информацию "из ненадежных источников".
Внимание НАТО усилило восточный фланг: сотни самолетов и кораблей готовы отражать атаки России
Теперь за распространение информации о войне с Украиной из якобы "ненадежных источников" откровенно угрожают. Поэтому Министерство культуры и информационной политики призывает не верить никаким СМИ страны-оккупанта.
С перечнем надежных источников информации вы можете ознакомиться здесь.