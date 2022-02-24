В то же время в России за СМИ взялся Роскомнадзор. Изданием угрожают штрафами за информацию "из ненадежных источников".

Внимание НАТО усилило восточный фланг: сотни самолетов и кораблей готовы отражать атаки России

Теперь за распространение информации о войне с Украиной из якобы "ненадежных источников" откровенно угрожают. Поэтому Министерство культуры и информационной политики призывает не верить никаким СМИ страны-оккупанта.

С перечнем надежных источников информации вы можете ознакомиться здесь.

Важно! Вооруженные силы Украины дают отпор врагу. Мы – под надежной защитой наших военных. А международные партнеры поддерживают Украину и налагают санкции на Россию.



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