НАТО на экстренных переговорах из-за нападения России согласилось усилить сухопутные, морские и воздушные силы на восточном фланге на территории Украины и России. Готовность сил НАТО повысили, об этом заявил генсек Альянса Йенс Столтенберг.

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Консультации по 4 статье договора НАТО

Ближайшие к конфликту Эстония, Латвия, Литва и Польша обратились с просьбой о редких консультациях в соответствии со статьей 4 учредительного договора НАТО. Ее могут задействовать, когда территориальная целостность, политическая независимость или безопасность любой из сторон под угрозой.

Наши меры есть и остаются превентивными, пропорциональными и не эскалационными,

– подчеркивает Альянс.

Некоторые из 30 стран-членов НАТО поставляют Украине оружие, но сама организация этого не делает. Там заявляли, что Украина является близким партнером, но в ее поддержку не начнут никаких военных действий.

Но Эстония, Латвия и Литва отстаивают другое мнение. Страны заявляют, что нужно срочно предоставить украинскому народу оружие, боеприпасы и любую другую военную поддержку, чтобы защитить себя, а также экономическую, финансовую, политическую и гуманитарную помощь.

Как будет реагировать НАТО

В Альянсе говорят, что в нынешней ситуации первым шагом может стать активизация сил реагирования НАТО. Их может быть до 40 тысяч военнослужащих. Быстро разворачивающаяся сухопутная бригада, входящая в состав СРН – это около 5 тысяч военнослужащих. Ею управляет Франция вместе с Германией, Польшей, Португалией и Испанией. Бригада уже находится в повышенной боевой готовности.

Некоторые члены НАТО также направили войска, самолеты и военные корабли в Черноморский регион, вблизи союзников Болгарии, Румынии и Турции. Пентагон также привел около 8500 американских военных в состояние повышенной готовности. Они будут готовы к развертыванию при необходимости успокоить других союзников.