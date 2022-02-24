НАТО на екстрених переговорах через напад Росії погодилося посилити свої сухопутні, морські та повітряні сили на східному фланзі біля України та Росії. Готовність сил НАТО підвищили, про це заявив генсек Альянсу Єнс Столтенберг.

До теми Росія здійснила "безрозсудний напад" на Україну, – Столтенберг

Консультації за 4 статтею договору НАТО

Естонія, Латвія, Литва та Польща, які є найближчими до конфлікту, звернулися з проханням про рідкісні консультації згідно зі статтею 4 установчого договору НАТО. Її можуть задіяти, коли територіальна цілісність, політична незалежність або безпека будь-якої зі сторін під загрозою.

Наші заходи є і залишаються превентивними, пропорційними та не ескалаційними,

– підкреслює Альянс.

Деякі з 30 країн-членів НАТО постачають Україні зброю, але сама організація цього не робить. Там заявляли що Україна є близьким партнером, але на її підтримку не почнуть жодних військових дій.

Але Естонія, Латвія та Литва відстоюють іншу думку. Країни заявляють, що потрібно терміново надати українському народу зброю, боєприпаси та будь-яку іншу військову підтримку, щоб захистити себе, а також економічну, фінансову та політичну й гуманітарну допомогу.

Як буде реагувати НАТО

У Альянсі кажуть, що в теперішній ситуації першим кроком може стати активація Сил реагування НАТО. Їх може бути до 40 тисяч військовослужбовців. Сухопутна бригада, яка швидко розгортається, що входить до складу СРН - це близько 5 тисяч військовослужбовців. Нею керує Франція разом із Німеччиною, Польщею, Португалією та Іспанією. Бригада вже перебуває у підвищеній бойовій готовності.

Деякі члени НАТО також направили війська, літаки та військові кораблі до Чорноморського регіону, поблизу союзників Болгарії, Румунії та Туреччини. Пентагон також привів до 8500 американських військових у стан підвищеної готовності. Вони будуть готові до розгортання за потреби, щоб заспокоїти інших союзників.

Важливо! Збройні сили України дають відсіч ворогу. Ми – під надійним захистом наших військових. А міжнародні партнери підтримують Україну і накладають санкцій на Росію.

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