В Министерство культуры и информационной политики Украины призвали Раду безотлагательно рассмотреть законопроекты по противодействию хаотичной застройке.
Заметьте Минкульт определился с перечнем объектов, которые попадут под "большую реставрацию"
Глава Минкульта Александр Ткаченко заявил о несовершенстве законодательства в сфере охраны культурного наследия. Это приводит к уничтожению уникальных исторических локаций и памятников культуры.
Сейчас в Украине сложилась такая ситуация, что некоторые застройщики учитывают только собственную выгоду, пренебрегая статусом здания и местом его размещения. Уменьшить количество таких нарушений можно путем законодательных изменений,
– подчеркнул Ткаченко.
Соответствующие изменения заложили в законопроекты №4561 и №4562. В них говорится об уголовной и ужесточение административной ответственности за преступления в сфере охраны культурного наследия.
Какие изменения предусмотрены
- Создание открытого реестра недвижимого культурного наследия.
- Запуск специальной системы государственного контроля и надзора в сфере охраны культурного наследия.
- Передача отдельных полномочий в сфере охраны культурного наследия органам местного самоуправления.
Как могут вырасти штрафы за разрушение и уничтожение памятников культуры:
- для граждан от 850 – 1 700 гривен до 17 тысяч – 170 тысяч гривен;
- для должностных лиц – от 1700 – 2 250 гривен до 170 тысяч гривен;
- за повторное нарушение для физических лиц – 170 тысяч – 340 тысяч гривен;
- для юридических лиц – от 1700 – 170 тысяч гривен до 20400 – 1,7 миллиона гривен;
- за невыполнение предписания – от 850 – 1700 гривен до 1,7 миллиона гривен;
- за повторное нарушение для юрлиц– 40 800 – 3,4 миллиона гривен.