У Міністерство культури та інформаційної політики України закликали Раду невідкладно розглянути законопроєкти щодо протидії хаотичній забудові.
Зауважте Мінкульт визначився з переліком об'єктів, які потраплять під "Велику реставрацію"
Очільник Мінкульту Олександр Ткаченко заявив про недосконалість законодавства у сфері охорони культурної спадщини. Це призводить до знищення унікальних історичних локацій і пам'ятників культури.
Зараз в Україні склалася така ситуація, що деякі забудовники враховують тільки на власну вигоду, нехтуючи статусом будівлі і місцем її розміщення. Зменшити кількість таких порушень можна шляхом законодавчих змін,
– наголосив Ткаченко.
Відповідні зміни заклали у законопроєкти №4561 та №4562. У них мовиться про кримінальну та посилення адміністративної відповідальності за злочини у сфері охорони культурної спадщини.
Які зміни передбачені
- Створення відкритого реєстру нерухомої культурної спадщини.
- Запуск спеціальної системи державного контролю та нагляду у сфері охорони культурної спадщини.
- Передання окремих повноважень у сфері охорони культурної спадщини органам місцевого самоврядування.
Як можуть зрости штрафи за руйнування і знищення пам'яток культури:
- для громадян від 850 – 1 700 гривень до 17 тисяч - 170 тисяч гривень;
- для посадовців – від 1700 – 2 250 гривень до 170 тисяч гривень;
- за повторне порушення для фізичних осіб – 170 тисяч – 340 тисяч гривень;
- для юридичних осіб – від 1700 – 170 тисяч гривень до 20400 – 1,7 мільйона гривень;
- за невиконання припису – від 850 – 1700 гривень до 1,7 мільйона гривень;
- за повторне порушення для юросіб – 40 800 – 3,4 мільйона гривень.