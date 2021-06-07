У Міністерство культури та інформаційної політики України закликали Раду невідкладно розглянути законопроєкти щодо протидії хаотичній забудові.

Зауважте Мінкульт визначився з переліком об'єктів, які потраплять під "Велику реставрацію"

Очільник Мінкульту Олександр Ткаченко заявив про недосконалість законодавства у сфері охорони культурної спадщини. Це призводить до знищення унікальних історичних локацій і пам'ятників культури.

Зараз в Україні склалася така ситуація, що деякі забудовники враховують тільки на власну вигоду, нехтуючи статусом будівлі і місцем її розміщення. Зменшити кількість таких порушень можна шляхом законодавчих змін,

– наголосив Ткаченко.

Відповідні зміни заклали у законопроєкти №4561 та №4562. У них мовиться про кримінальну та посилення адміністративної відповідальності за злочини у сфері охорони культурної спадщини.

Які зміни передбачені

Створення відкритого реєстру нерухомої культурної спадщини.

Запуск спеціальної системи державного контролю та нагляду у сфері охорони культурної спадщини.

Передання окремих повноважень у сфері охорони культурної спадщини органам місцевого самоврядування.

Як можуть зрости штрафи за руйнування і знищення пам'яток культури: