Президент Украины Владимир Зеленский провел совещание, на котором обсуждался вопрос развития туризма в нашем государстве. Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко рассказал, каким образом планируют развивать туризм.

Для этого совместно с международными экспертами уже сформирована дорожная карта, которая ляжет в основу стратегии развития туризма и курортов, сообщает Офис Президента Украины.

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Стратегическими задачами являются внедрение системы туристской статистики, уже разработан новый законопроект о туризме, совершенствование системы управления отраслью, диджитализация, создание реестра субъектов туристической деятельности,

– рассказал Александр Ткаченко.

Он также вспомнил и об инициативе Зеленского относительно "туристических магнитов" для каждой области. Эта инициатива будет пересекаться с "Большой стройкой", а будет касаться прежде всего музеев, театров и замков.

Министр культуры также отметил, что совместно с областными госадминистрациями ведется работа по формированию туристических маршрутов в регионах. Также продолжается работа над созданием многоязычного портала Visit Ukraine.

Со своей стороны министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сообщил, что правительство активно работает над вопросом либерализации визового режима для туристов из Китая и Индии. Зеленский подчеркнул, что ее следует провести как можно быстрее.

Коротко о туризме в Украине: