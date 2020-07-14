Мінкульт розповів Зеленському, як планує розвивати туризм в Україні
Президент України Володимир Зеленський провів нараду, на якій обговорювалося питання розвитку туризму в нашій державі. Міністр культури й інформаційної політики Олександр Ткаченко розповів, у який спосіб планують розвивати туризм.
Для цього спільно з міжнародними експертами вже сформовано дорожню карту, яка ляже в основу стратегії розвитку туризму й курортів, повідомляє Офіс Президента України.
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Стратегічними завданнями є запровадження системи туристичної статистики, уже розроблений новий законопроєкт про туризм, вдосконалення системи управління галуззю, діджиталізація, створення реєстру суб'єктів туристичної діяльності,
– розповів Олександр Ткаченко.
Він також пригадав і про ініціативу Зеленського щодо "туристичних магнітів" для кожної області. Ця ініціатива буде перетинатися з "Великим будівництвом", а стосуватиметься насамперед музеїв, театрів і замків.
Міністр культури також зазначив, що спільно з обласними держадміністраціями з формування туристичних маршрутів у регіонах. Також триває робота над створенням багатомовного порталу Visit Ukraine.
Зі свого боку міністр закордонних справ Дмитро Кулеба повідомив, що уряд активно працює над питанням лібералізації візового режиму для туристів з Китаю й Індії. Зеленський наголосив, що її слід провести якомога швидше.
Коротко про туризм в Україні:
- Щороку Україну відвідують понад 20 мільйонів туристів з інших держав. Це передовсім сусідні Молдова, Білорусь, Росія, Польща й Угорщина.
- Туристична галузь відчутно постраждала після початку російсько-української війни. Насамперед різко зменшилася кількість російських туристів, які тривалий час домінували, а анексія Криму відібрала чи не ключову туристичну територію.