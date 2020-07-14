Президент України Володимир Зеленський провів нараду, на якій обговорювалося питання розвитку туризму в нашій державі. Міністр культури й інформаційної політики Олександр Ткаченко розповів, у який спосіб планують розвивати туризм.

Для цього спільно з міжнародними експертами вже сформовано дорожню карту, яка ляже в основу стратегії розвитку туризму й курортів, повідомляє Офіс Президента України.

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Стратегічними завданнями є запровадження системи туристичної статистики, уже розроблений новий законопроєкт про туризм, вдосконалення системи управління галуззю, діджиталізація, створення реєстру суб'єктів туристичної діяльності,

– розповів Олександр Ткаченко.

Він також пригадав і про ініціативу Зеленського щодо "туристичних магнітів" для кожної області. Ця ініціатива буде перетинатися з "Великим будівництвом", а стосуватиметься насамперед музеїв, театрів і замків.

Міністр культури також зазначив, що спільно з обласними держадміністраціями з формування туристичних маршрутів у регіонах. Також триває робота над створенням багатомовного порталу Visit Ukraine.

Зі свого боку міністр закордонних справ Дмитро Кулеба повідомив, що уряд активно працює над питанням лібералізації візового режиму для туристів з Китаю й Індії. Зеленський наголосив, що її слід провести якомога швидше.

Коротко про туризм в Україні: