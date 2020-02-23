Минкульт лично будет бороться с закрытием библиотек в Херсоне

Министерство культуры, молодежи и спорта выразило свое возмущение через информацию о закрытии коммунальных библиотек в Херсоне. Минкульт считает, что такие решения недопустимы для страны, где высшей ценностью является человек и его права.

Еще раньше Херсонскому городскому совету был направлен запрос относительно разъяснения, опровержения или аргументации таких действий городской власти, информирует Министерство культуры.

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Там подчеркнули, что такая инициатива Херсонского горсовета нарушает действующее законодательство, в частности закон о библиотеках и библиотечной службе.

Он определяет, что реорганизация или ликвидация библиотек, которые есть в государственной или коммунальной собственности, определяется соответствующими органами исполнительной власти и органами местного самоуправления по согласованию с Министерством культуры, молодежи и спорта.

Библиотека – единственная организация, которая бесплатно предоставляет гражданам Украины доступ к информации, обеспечивая их конституционное право. Общество должно защищать как свое фундаментальное право на информацию, так и свое культурное и интеллектуальное пространство,

- отметили в Минкульте.

Поэтому в министерстве заверили, что постараются остановить противоправные действия местных чиновников. Кроме того, там призвали общественные организации, активистов и граждан, чьи права нарушены, стать на защиту библиотекарей и библиотечной отрасли.

Что известно о закрытии библиотек в Херсоне?

Ранее местные СМИ сообщали, что Херсонский горсовет подготовила документ "О внесении изменений в структуру и о сокращении работников библиотечной службы".



Согласно этому документу, в результате якобы сокращения финансирования на 4 миллиона гривен с 3 марта штат херсонских библиотекарей должны сократить на 43 человека.