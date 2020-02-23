12:39
23 фев 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      техно lifestyle Здоровье спорт дизайн Афиша Инвестиции auto Учеба Likar logo-afisha покер
      more
      НОВЫЕ САНЖАРЫ СМЕРТЬ СЕРГЕЯ СТАРИЦКОГО ЕВРОВИДЕНИЕ 2020
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Путин поднимает рейтинг выступлениями. Главное зло для россиян
      Вєсті Кремля
      16:14, 22 февраля
      Вести.UA. Жир: Экстрасенсы спасут от коронавируса. Путинские байки
      Вєсті.UA
      17:39, 22 февраля
      Как проворачивают земельную аферу с фальшивыми удостоверениями учасников АТО: расследование
      ЦРУ
      09:00, 30 октября 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля 2019
      НОВЫЕ САНЖАРЫ СМЕРТЬ СЕРГЕЯ СТАРИЦКОГО ЕВРОВИДЕНИЕ 2020

      Минкульт лично будет бороться с закрытием библиотек в Херсоне

      - Читати новину українською
      Минкультуры возмущено информацией о закрытии библиотек в Херсоне / Иллюстративное фото

      Министерство культуры, молодежи и спорта выразило свое возмущение через информацию о закрытии коммунальных библиотек в Херсоне. Минкульт считает, что такие решения недопустимы для страны, где высшей ценностью является человек и его права.

      Еще раньше Херсонскому городскому совету был направлен запрос относительно разъяснения, опровержения или аргументации таких действий городской власти, информирует Министерство культуры.

      К слову: Будут ли пересматривать закон о языке в Украине: заявление Бородянского

      Там подчеркнули, что такая инициатива Херсонского горсовета нарушает действующее законодательство, в частности закон о библиотеках и библиотечной службе.

      Он определяет, что реорганизация или ликвидация библиотек, которые есть в государственной или коммунальной собственности, определяется соответствующими органами исполнительной власти и органами местного самоуправления по согласованию с Министерством культуры, молодежи и спорта.

      Библиотека – единственная организация, которая бесплатно предоставляет гражданам Украины доступ к информации, обеспечивая их конституционное право. Общество должно защищать как свое фундаментальное право на информацию, так и свое культурное и интеллектуальное пространство,
      - отметили в Минкульте.

      Поэтому в министерстве заверили, что постараются остановить противоправные действия местных чиновников. Кроме того, там призвали общественные организации, активистов и граждан, чьи права нарушены, стать на защиту библиотекарей и библиотечной отрасли.

      Что известно о закрытии библиотек в Херсоне?
      Ранее местные СМИ сообщали, что Херсонский горсовет подготовила документ "О внесении изменений в структуру и о сокращении работников библиотечной службы".

      Согласно этому документу, в результате якобы сокращения финансирования на 4 миллиона гривен с 3 марта штат херсонских библиотекарей должны сократить на 43 человека.

      Блины на Масленицу: простой рецепт приготовления
      сегодня
      Автор: Василий Денисюк
      Теги: Новости Украины Литература Новости Херсона Министерство культуры, молодежи и спорта
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      сегодня , 12:00 Где поесть в Париже: 5 лучших заведений от Евгения Клопотенка
      Євген Клопотенко
      сегодня , 09:23 Есть идея: истории украинцев, которые нашли деньги для бизнеса
      Юлія Поскробок
      11 февраля , 15:30 Как не получить ожоги и что делать, если это произошло
      сегодня , 08:40 Как мотивировать себя к действиям?
      Ярослава Гресь
      сегодня , 08:02 Украинцы в Польше: сколько зарабатывают и тратят и где ищут работу
      Юлія Поскробок
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук