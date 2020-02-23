Мінкульт особисто боротиметься з закриттям бібліотек у Херсоні

Міністерство культури, молоді і спорту висловило своє обурення через інформацію про закриття комунальних бібліотек у Херсоні. Мінкульт вважає такі рішення неприпустимими для країни, де найвищою цінністю є людина і її права.

Ще раніше Херсонській міській раді було надіслано запит щодо роз'яснення, спростування чи аргументації таких дій міської влади, інформує Міністерство культури.

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Там наголосили, що така ініціатива Херсонської міськради порушує чинне законодавство, зокрема закон про бібліотеки і бібліотечну службу.

Він визначає, що реорганізація чи ліквідація бібліотек, які є у державній або комунальній власності, визначається відповідними органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування за погодженням із Міністерством культури, молоді та спорту.

Бібліотека – єдина інституція, яка безкоштовно надає громадянам України доступ до інформації, забезпечуючи їх конституційне право. Громада мусить захищати як своє фундаментальне право на інформацію, так і свій культурний та інтелектуальний простір,

– наголосили у Мінкульті.

Відтак у міністерстві запевнили, що намагатимуться зупинити протиправні дії місцевих чиновників. Крім того, там закликали громадських організацій, активістів та громадян, чиї права порушені, стати на захист бібліотекарів та бібліотечної галузі.

Що відомо про закриття бібліотек у Херсоні?Раніше місцеві ЗМІ повідомляли, що Херсонська міськрада підготувала документ "Про внесення змін у структуру і про скорочення працівників бібліотечної служби".



Згідно з цим документом, внаслідок буцімто скорочення фінансування на 4 мільйони гривень з 3 березня штат херсонських бібліотекарів мають скоротити на 43 людей.