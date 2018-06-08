Минкульт пополнил "черный список" еще тремя известными россиянами

Министерство культуры Украины расширило перечень лиц, которые представляют угрозу украинской национальной безопасности.

Обновленный список от 6 июня, опубликован на сайте Минкульта в пятницу.

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В перечень лиц, которые угрожают нацбезопасности Украины, вошли российский продюсер и кинорежиссер Ренат Давлетьяров,



Ренат Давлетьяров пополнил "черный список" Минкульта

писатель Василий Сахаров,



Писатель Василий Сахаров ранее был внесен в список "Миротворца"

актёр Максим Щёголев.



Максим Щёголев

"Черный список" против российских деятелей Министерство культуры расширяет на основании обращения СБУ, СНБО или Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания.

На сегодня в этом списке 134 фамилии.

В марте список пополнялся 7 новыми фамилиями.