Минкульт пополнил "черный список" еще тремя известными россиянами
Министерство культуры Украины расширило перечень лиц, которые представляют угрозу украинской национальной безопасности.
Обновленный список от 6 июня, опубликован на сайте Минкульта в пятницу.
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В перечень лиц, которые угрожают нацбезопасности Украины, вошли российский продюсер и кинорежиссер Ренат Давлетьяров,
Ренат Давлетьяров пополнил "черный список" Минкульта
писатель Василий Сахаров,
Писатель Василий Сахаров ранее был внесен в список "Миротворца"
актёр Максим Щёголев.
Максим Щёголев
"Черный список" против российских деятелей Министерство культуры расширяет на основании обращения СБУ, СНБО или Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания.
На сегодня в этом списке 134 фамилии.
В марте список пополнялся 7 новыми фамилиями.
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