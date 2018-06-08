16:12
8 июнь 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
24°C
26°C 10°C
  • суббота
    27°C 16°C
  • воскресенье
    25°C 15°C
  • понедельник
    28°C 16°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
ОЛЕГ СЕНЦОВ АНТИКОРРУПЦИОННЫЙ СУД ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ СПИСОК 47
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Скрытые таланты Шойгу. Телефон позора
Вєсті Кремля
23:15, 7 июня
Вести.UA. Скупой Порошенко. Аваков вернет Донбасс
Вєсті.UA
21:28, 7 июня
Кого из медицинских ректоров уже уволили, а кто на очереди
ЦРУ
09:01, сегодня
Національна гра у піжмурки: хто стоїть за гральним бізнесом в Україні
Підсумки дна
23:00, 1 июня
Вспомнить Все. За валюту и под колпаком КГБ: Проституция в Союзе
Згадати все
13:08, 6 июня
Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
ОЛЕГ СЕНЦОВ АНТИКОРРУПЦИОННЫЙ СУД ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ СПИСОК 47

Минкульт пополнил "черный список" еще тремя известными россиянами

294 Читати новину українською
Минкульт Украины расширил "черный список" российских деятелей культуры
Минкульт Украины расширил "черный список" российских деятелей культуры / Коллаж 24 канала

Министерство культуры Украины расширило перечень лиц, которые представляют угрозу украинской национальной безопасности.

Обновленный список от 6 июня, опубликован на сайте Минкульта в пятницу.

Читайте также: Запретят ли российским актерам сниматься в украинских сериалах: Нищук рассказал о новой идее

В перечень лиц, которые угрожают нацбезопасности Украины, вошли российский продюсер и кинорежиссер Ренат Давлетьяров,

Ренат Давлетьяров
Ренат Давлетьяров пополнил "черный список" Минкульта

писатель Василий Сахаров,

Василий Сазаров
Писатель Василий Сахаров ранее был внесен в список "Миротворца"

актёр Максим Щёголев.

Максим Щеголєв
Максим Щёголев

"Черный список" против российских деятелей Министерство культуры расширяет на основании обращения СБУ, СНБО или Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания.

На сегодня в этом списке 134 фамилии.

В марте список пополнялся 7 новыми фамилиями.

Теги: Новости России Новости Украины Новости культуры Кино Министерство культуры Украины Санкции СБУ
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук