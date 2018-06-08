Мінкульт поповнив "чорний список" ще трьома відомими росіянами
Міністерство культури України розширило перелік осіб, які становлять загрозу українській національній безпеці.
Оновлений список від 6 червня, опублікований на сайті Мінкульту у п'ятницю.
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До переліку осіб, які загрожують нацбезпеці України, увійшли російський продюсер і кінорежисер Ренат Давлетьяров,
Ренат Давлетьяров поповнив "чорний список" Мінкульту
письменник Василь Сахаров,
Письменник Василь Сахаров раніше був внесений у список "Миротворця"
актор Максим Щеголєв.
Максим Щеголєв
"Чорний список" проти російських діячів Міністерство культури розширює на підставі звернення СБУ, РНБО чи Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення.
На сьогодні у цьому списку 134 прізвища.
У березні список поповнювався 7 новими прізвищами.
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