Мінкульт поповнив "чорний список" ще трьома відомими росіянами

Міністерство культури України розширило перелік осіб, які становлять загрозу українській національній безпеці.

Оновлений список від 6 червня, опублікований на сайті Мінкульту у п'ятницю.

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До переліку осіб, які загрожують нацбезпеці України, увійшли російський продюсер і кінорежисер Ренат Давлетьяров,



Ренат Давлетьяров поповнив "чорний список" Мінкульту

письменник Василь Сахаров,



Письменник Василь Сахаров раніше був внесений у список "Миротворця"

актор Максим Щеголєв.



Максим Щеголєв

"Чорний список" проти російських діячів Міністерство культури розширює на підставі звернення СБУ, РНБО чи Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення.

На сьогодні у цьому списку 134 прізвища.

У березні список поповнювався 7 новими прізвищами.