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Мінкульт поповнив "чорний список" ще трьома відомими росіянами

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Мінкульт України розширив "чорний список" російських діячів культури
Мінкульт України розширив "чорний список" російських діячів культури / Колаж 24 Каналу

Міністерство культури України розширило перелік осіб, які становлять загрозу українській національній безпеці.

Оновлений список від 6 червня, опублікований на сайті Мінкульту у п'ятницю.

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До переліку осіб, які загрожують нацбезпеці України, увійшли російський продюсер і кінорежисер Ренат Давлетьяров,

Ренат Давлетьяров
Ренат Давлетьяров поповнив "чорний список" Мінкульту

письменник Василь Сахаров,

Василий Сазаров
Письменник Василь Сахаров раніше був внесений у список "Миротворця"

актор Максим Щеголєв.

Максим Щеголєв
Максим Щеголєв

"Чорний список" проти російських діячів Міністерство культури розширює на підставі звернення СБУ, РНБО чи Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення.

На сьогодні у цьому списку 134 прізвища.

У березні список поповнювався 7 новими прізвищами.

Теги: Новини України Новини культури Кіно Міністерство культури України Санкції Новини Росії СБУ
Джерело: 24 Канал
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