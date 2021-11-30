Глава Минкульта отметил, что речь идет о 8 Марта и 1 мая. Он пояснил, планируется, если эти праздники придутся на субботу или воскресенье, то на ближайшие будние дни выходные переноситься не будут.

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Это комплексный вопрос относительно всех праздников и официальных, и неофициальных. Среди них было обсуждение того, что всего два праздника, речь идет не о переносе праздника, а о переносе выходных. Это общеевропейская традиция и даже в Советском союзе не было следующего дня выходного,

– сказал министр.

Не будет касаться традиционных праздников

В то же время Александр Ткаченко указал, что это не касается других традиционных и официальных праздников.

"Все другие традиционные праздники: Новый Год, Рождество, Пасха, Троица – остается так как и было, то есть выходные будут переноситься на будние дни", – подчеркнул министр культуры и информационной политики.

В заключение он добавил, что официально финального документа по поводу этого вопроса пока нет.

Официальные выходные в декабре-2021: кратко

В 2021 году Рождество верующие западного обряда будут праздновать 25 декабря, которое выпало на субботу. Поэтому согласно законодательству, выходной переносится на ближайший рабочий день – на 27 декабря.

Новый год украинцы будут встречать с 31 декабря на 1 января. Предпраздничный день выпал на пятницу, рекомендуется уменьшить на один рабочий час. Тем не менее, это будет решаться индивидуально.

Государственные выходные в декабре 2021 / Фото 24 канал