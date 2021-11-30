Глава Мінкульту зазначив, що мовиться про 8 Березня та 1 Травня. Він пояснив, планується, якщо ці свята припадуть на суботу або неділю, то на найближчі будні дні вихідні переноситися не будуть.

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Це комплексне питання стосовно всіх свят і офіційних, і неофіційних. Серед них було обговорення того, що лише два свята, мова йде не про переніс свята, а про переніс вихідних. Це загальноєвропейська традиція та навіть у Радянському союзі не було наступного дня вихідного,

– сказав міністр.

Не стосуватиметься традиційних свят

Водночас Олександр Ткаченко вказав, що це не стосується інших традиційних та офіційних свят.

"Усі інші традиційні свята: Новий рік, Різдво, Пасха, Трійця – залишається так як і було, тобто вихідні будуть переноситися на будні дні", – наголосив міністр культури та інформаційної політики.

Насамкінець він додав, що офіційно фінального документа з приводу цього питання поки немає.

Офіційні вихідні у грудні-2021: коротко

У 2021 році Різдво віряни західного обряду святкуватимуть 25 грудня, яке випало на суботу. Тож згідно зі законодавством, вихідний переноситься на найближчий робочий день – на 27 грудня.

Новий рік українці зустрічатимуть з 31 грудня на 1 січня. Передсвятковий день випав на п'ятницю, рекомендується зменшити на одну робочу годину. Проте, це вирішуватиметься індивідуально.



Державні вихідні у грудні 2021 / Фото 24 канал