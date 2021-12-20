Министр культуры Александр Ткаченко написал, что появились первые статистические данные по использованию "ковидной тысячи" из программы "єПідтримка".

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Деньги за вакцинацию: на что тратят украинцы

По словам Ткаченко, первые три места по использованию денег за вакцинацию – у культуры и креативных индустрий.

1 место – кинотеатры,

2 место с небольшим отрывом занимают книжные магазины,

3 место – театральные продюсерские агентства.

На 6 музыкальные группы, на 10 – производство и дистрибуция видеофильмов, на 11 – туристические достопримечательности и шоу.

Министр отметил, что имеющиеся результаты впечатляют.

Надеюсь, помощь государства культуре и креативным индустриям через оплату услуг вакцинированными гражданами позволит пережить тяжелые времена эпидемии,

– добавил Ткаченко.

Он также выразил сожаление, что в списке израсходованных "тысяч Зеленского" нет музеев. Поэтому напомнил всем работникам музейного дела о продвижении своих заведений. А украинцев призвал выбрать для своего досуга и поход в музей.

Первые результаты реализации проекта "єПідтримка"

В Украине 19 декабря официально запустили проект "єПідтримка" в приложении "Дія". Он дает возможность людям, получившим прививку от коронавируса, получить 1 000 гривен. В списке услуг, на которые можно потратить деньги: спортзал, книги, билеты в кино, театр, музеи, концерты или поездки внутри страны.

За первые сутки функционирования программы более 3,5 миллионов украинцев зарегистрировались с целью получения 1 000 гривен.

Сейчас выплатили около 1,5 миллиарда гривен. Деньги пока можно получить через шесть банков: Monobank, ПриватБанк, Ощадбанк, Укргазбанк, Альфа Банк и А-банк.

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