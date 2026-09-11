Командир 96-го отдельного батальона поддержки 3-го армейского корпуса Сергей Тищенко рассказал "24 Каналу" о ситуации с безопасностью в деоккупированном Изюме. По его словам, минная угроза в регионе сохраняется до сих пор.

Почему на дорогах в Изюме до сих пор опасно

Военный подчеркнул, что во время оккупации и отступления россияне массово заминировали прилегающие территории. Из-за этого за пределами населенного пункта периодически происходят трагические случаи среди гражданского населения.

За пределами города на грунтовых дорогах при разворотах машина съезжает в высокую траву, где люди не видят установленных противником противотанковых заграждений. Бывали случаи, когда автомобиль наезжал на противотанковые мины, гибли люди и наносился значительный ущерб,

– отметил Сергей Тищенко.

С чем это связано, командир батальона предостерег местных жителей от передвижения по незнакомым полевым или лесным дорогам. Он призвал граждан быть максимально осторожными и соблюдать правила безопасности.

Обратите внимание! Продолжается сбор средств в поддержку 3-го армейского корпуса. Бойцам необходим пикап, который станет важным средством логистики, чтобы можно было доставлять на передовую все необходимое для обороны украинских территорий. Призываем присоединиться к сбору по ссылке.

Как в жилых районах Изюма обезвреживают опасные находки

Опасные находки обнаруживают не только за городом, но и непосредственно в жилых районах Изюма. На помощь специалистам ГСЧС для обезвреживания вражеских мин периодически привлекают и военных инженеров.

Даже в самом Изюме недавно вызвали на разминирование в районе одной из балок. Обнаружили противопехотное минное заминирование, которое было произведено средствами поражения противника. Приходилось разминировать такие мины, как ПТМ, противотанковые мины и противопехотные ПМ-ки,

– рассказал военный.

Он добавил, что хотя основной задачей подразделения является работа на передовой, саперы продолжают регулярно помогать очищать гражданские объекты от опасных последствий оккупации.

Военный о ситуации в Изюме: видео

Отметим, что оккупанты также не прекращают ежедневных авиаударов по Изюму с помощью УАБ, пытаясь уничтожить гражданскую инфраструктуру. В то же время силы 3-го армейского корпуса надежно удерживают оборону и усиливают противодроновые заграждения для защиты логистических путей.