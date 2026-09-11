Командир 96-го окремого батальйону підтримки 3 армійського корпусу Сергій Тіщенко розповів 24 Каналу про безпекову ситуацію в деокупованому Ізюмі. За його словами, мінна загроза в регіоні зберігається й досі.

Чому на дорогах в Ізюмі досі небезпечно

Військовий наголосив, що під час окупації та відступу росіяни масово замінували навколишні території. Через це за межами населеного пункту періодично трапляються трагічні випадки серед цивільного населення.

За межами міста на ґрунтових дорогах при розворотах машина з'їжджає у високу траву, де люди не бачать установлених протитанкових засобів загородження противника. Бували випадки, коли авто наїжджало на протитанкове мінування, гинули люди й були значні пошкодження,

– зазначив Сергій Тіщенко.

У зв'язку з цим командир батальйону застеріг місцевих жителів від пересування незнайомими польовими чи лісовими шляхами. Він закликав громадян бути максимально обачними та дотримуватися правил безпеки.

Зверніть увагу! Триває збір на підтримку 3 армійського корпусу. Бійцям необхідний пікап, який стане важливим засобом логістики, щоб була змога доставляти на передову все необхідне для оборони українських територій. Закликаємо долучитись до збору за посиланням.

Як у житлових районах Ізюма розміновують небезпечні знахідки

Небезпечні знахідки виявляють не лише за містом, а й безпосередньо у житлових районах Ізюма. На допомогу фахівцям ДСНС для знешкодження ворожих мін періодично залучають і військових інженерів.

Навіть у самому Ізюмі нещодавно викликали на розмінування в районі однієї з балок. Знайшли протипіхотне мінування, яке було здійснено засобами ураження противника. Доводилося розміновувати такі міни, як ПТМ, протитанкові міни та протипіхотні ПМ-ки,

– розповів військовий.

Він додав, що хоч основним завданням підрозділу є робота на передньому краї, сапери продовжують регулярно допомагати очищувати цивільні об'єкти від небезпечних залишків окупації.

Військовий про ситуацію в Ізюмі: відео

Зазначимо, що окупанти також не припиняють щоденних авіаударів по Ізюму за допомогою КАБів, намагаючись нищити цивільну інфраструктуру. Водночас сили 3 армійського корпусу надійно тримають оборону та посилюють антидронові загородження для захисту логістичних шляхів.