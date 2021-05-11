По состоянию на май 2021 года работа над Планом обороны Украины находится на финальном этапе. Кроме того, разработка стратегического оборонного бюллетеня тоже почти закончена.

Министр обороны Украины Андрей Таран выступил во время Всеукраинского форума "Украина 30. Безопасность страны". Там он рассказал, что уже разработали закон о разведке, а также подготовили изменения в закон об обороне Украины.

Актуально Министерство обороны договорилось о сотрудничестве с вооруженными силами Италии: фото

Министерство обороны завершает на сегодня разработку Стратегического оборонного бюллетеня и Плана обороны Украины,

– заметил министр.

Детали о плане обороны Украины

Создание Плана обороны Украины Владимир Зеленский инициировал в первый год президентства. Соответствующий закон украинский лидер подписал 24 сентября 2019 года.

Задачами Плана обороны Украины определили: