Об этом сообщает производитель – "Украинская бронетехника" – со ссылкой на заместителя министра обороны Валерия Чуркина. Он отметил, что обеспечение войска современной бронетехникой остается одним из приоритетов Министерства обороны, информирует 24 Канал.

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Новые бронеавтомобили должны соответствовать жестким критериям эффективности, надежности и прежде всего иметь высокую степень защиты экипажа и десанта. Важно, чтобы в новое вооружение и технику, которые предлагаются для войска, закладывался значительный технологический потенциал, в частности, по огневой мощи, защищенности, функциональности,

– отметил Валерий Чуркин.

Что стоит знать о "Варте-2"

Как рассказал генеральный директор ООО "Украинская бронетехника" Владислав Бельбас, при разработке бронеавтомобиля "Варта 2" компания учла десятилетний опыт работы и требования фронта.

"Боевая колесная машина "Варта 2" – это машина поля боя. Технические параметры бронеавтомобиля позволяют устанавливать различные боевые модули, что обеспечивает значительную огневую мощь и существенно расширяет спектр задач, которые может выполнять такая боевая единица. Нам удалось успешно интегрировать на автомобиль отечественный боевой модуль "Сич" 30 мм", – рассказал Бельбас.

"Варта-2" / Фото, предоставленное 24 Каналу

По его словам, главная задача "Варты – 2" – надежная защита бойца на поле боя. Именно поэтому компания при разработке особое внимание уделяла соответствующим техническим параметрам: баллистическая защита автомобиля соответствует стандарту STANAG 3, а противоминная защита – класса 3А/3Б.

Бельбас также акцентировал на том, что "Варта-2" по своим техническим параметрам и решением не имеет аналогов на рынке. Она является по сути первым такого класса бронеавтомобилем, который создал именно отечественным ВПК.

"Такой техники на фронте нужно много, поэтому дополнительным преимуществом "Варты 2" является стоимость: если мы будем иметь нормальный серийный заказ, этот автомобиль будет дешевле похожих отечественных автомобилей, и значительно дешевле, чем зарубежные", – убежден гендиректор ООО "Украинская бронетехника".