Детали передает 24 Канал.

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"Тайфун" поражает": бойцы на свою годовщину уничтожали россиян с праздничным рвением

В подразделении рассказали, что отметили свой день рождения так, как и подобает спецподразделению. То есть упорно уничтожали захватчика на нашей земле и добавляли новые цифры в счет потерь врага.

Бойцы поразили:

военные автомобили;

пушки;

пехоту (много пехоты).

И действительно, в ролике, который выложили бойцы, заметно, как много вражеских пехотинцев уничтожили наши защитники.

Работа подразделения "Тайфун": смотрите видео

"Это только то, что поместилось в видео. Много попаданий осталось за кадром, но от этого они не перестали быть попаданиями. В целом прослеживается тенденция работы по всем выявленным целям – без разницы, "жирные" они или нет. Наших дронов становится больше, вражеских РЭБов тоже, поэтому времени на размышления не остается. Увидел, прилетел, уничтожил. Так работает "Тайфун", – отметили военные.