Министерство обороны Украины хочет отказаться от краткосрочных контрактов на службу в ВСУ. Военное ведомство предлагает подписывать договоры минимум на 3 года.

Об этом сообщил заместитель министра обороны Александр Миронюк на Всеукраинском форуме "Украина 30. Безопасность страны".

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От краткосрочных контрактов теряет государство

Если ты относишься к этому (контракту – 24 канал) как работник, то подписываешь на 6 месяцев, на год, на два года. Но от этого теряет государство. Поэтому сейчас Минобороны ведет работу по внесению изменений: мы считаем, что должны контракты подписываться не менее чем на 3 года,

– отметил Миронюк.

В Минобороны уверяют, что долгосрочные контракты практикуют в вооруженных силах многих стран. Заместитель министра отметил, что служба должна быть призванием. Государство со своей стороны должно дать полный пакет обеспечения для военного. Пока над этим усиленно работают, заверили в ведомстве.

Лучше всего, если бы контракты подписывали на 5 – 10 лет

Лучше, говорят в министерстве, если бы контракты подписывали на 5 – 10 лет. Однако для этого необходимо создать условия для военных, чтобы служба для них выглядела привлекательной.