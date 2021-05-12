Минобороны хочет отказаться от краткосрочных контрактов в ВСУ
Министерство обороны Украины хочет отказаться от краткосрочных контрактов на службу в ВСУ. Военное ведомство предлагает подписывать договоры минимум на 3 года.
Источник:Интерфакс-Украина
Об этом сообщил заместитель министра обороны Александр Миронюк на Всеукраинском форуме "Украина 30. Безопасность страны".
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От краткосрочных контрактов теряет государство
Если ты относишься к этому (контракту – 24 канал) как работник, то подписываешь на 6 месяцев, на год, на два года. Но от этого теряет государство. Поэтому сейчас Минобороны ведет работу по внесению изменений: мы считаем, что должны контракты подписываться не менее чем на 3 года,
– отметил Миронюк.
В Минобороны уверяют, что долгосрочные контракты практикуют в вооруженных силах многих стран. Заместитель министра отметил, что служба должна быть призванием. Государство со своей стороны должно дать полный пакет обеспечения для военного. Пока над этим усиленно работают, заверили в ведомстве.
Лучше всего, если бы контракты подписывали на 5 – 10 лет
Лучше, говорят в министерстве, если бы контракты подписывали на 5 – 10 лет. Однако для этого необходимо создать условия для военных, чтобы служба для них выглядела привлекательной.
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