Министр обороны Андрей Таран заявил, что в течение 2 – 3 лет удастся восстановить способности Военно-морских Сил Украины.

Об этом он сообщил 12 мая во время выступления на полях Всеукраинского форума "Украина 30. Безопасность страны".

Читайте также Хомчак назвал 5 стратегических целей для достижения перспективной модели сил обороны

Глава Минобороны рассказал, что положения Стратегии военной безопасности среди прочего побуждают к увеличению военно-морского потенциала Украины для усиления возможностей обороны Украины в Азово-Черноморском регионе.

С первого дня пребывания в должности министра обороны я поставил приоритет развития военно-морских сил Украины. Реализация уже заложенных проектов позволит в течение двух-трех лет значительно восстановить способности ВМС,

– сказал военный.

Андрей Таран ранее отмечал, что Министерство завершает подготовку Плана обороны Украины и Стратегического оборонного бюллетеня.

В частности, был разработан закон о разведке, подготовлены изменения в закон об обороне государства и Вооруженных силах Украины.

Обратите внимание! Андрей Таран сообщил, что Минобороны прилагает немало усилий для развития военной инфраструктуры. В частности, сводятся военные городки.

Напомним, что министр обороны подчеркнул, что Украина не пойдет "путем тотальной милитаризации", так как этот процесс – очень изнурительный для экономики.

По его словам, приоритет отдается применению превентивных, асимметричных и непрямых действий для предотвращения эскалации военного конфликта.