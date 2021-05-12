Способности ВМС Украины будут восстановлены в течение 2 – 3 лет, – Таран
Министр обороны Андрей Таран заявил, что в течение 2 – 3 лет удастся восстановить способности Военно-морских Сил Украины.
Источник:пресс-служба Минобороны
Об этом он сообщил 12 мая во время выступления на полях Всеукраинского форума "Украина 30. Безопасность страны".
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Глава Минобороны рассказал, что положения Стратегии военной безопасности среди прочего побуждают к увеличению военно-морского потенциала Украины для усиления возможностей обороны Украины в Азово-Черноморском регионе.
С первого дня пребывания в должности министра обороны я поставил приоритет развития военно-морских сил Украины. Реализация уже заложенных проектов позволит в течение двух-трех лет значительно восстановить способности ВМС,
– сказал военный.
Андрей Таран ранее отмечал, что Министерство завершает подготовку Плана обороны Украины и Стратегического оборонного бюллетеня.
В частности, был разработан закон о разведке, подготовлены изменения в закон об обороне государства и Вооруженных силах Украины.
Напомним, что министр обороны подчеркнул, что Украина не пойдет "путем тотальной милитаризации", так как этот процесс – очень изнурительный для экономики.
По его словам, приоритет отдается применению превентивных, асимметричных и непрямых действий для предотвращения эскалации военного конфликта.
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