Хомчак назвал 5 стратегических целей для достижения перспективной модели сил обороны
Руслан Хомчак заявил, что в Вооруженных силах Украины продолжается выполнение мероприятий по реформированию и развитию нашего войска. По его словам, для этого предусмотрено 5 стратегических целей.
Источник:24 канал
Об этом главнокомандующий ВСУ сообщил 12 мая во время своего выступления на полях Всеукраинского форума "Украина 30. Безопасность страны".
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Наши планы по дальнейшему реформированию и развитию Вооруженных сил основываются на результатах проведения оборонного обзора, стратегий национальной и военной безопасности Украины. Указанные меры реформирования учитывают лучшие практики и подходы государств-членов НАТО,
– сказал генерал-полковник.
Руслан Хомчак отметил, что одним из определяющих направлений развития армии является введение объединенного руководства силами обороны и военного управления с соблюдением требований демократического гражданского контроля.
"До конца этого года мы ожидаем, что все органы военного управления получат полные оперативные возможности в новых организационных структурах", – подчеркнул начальник Генерального штаба.
Пять стратегических целей ВСУ
В рамках первой стратегической цели спланировано соединить и интегрировать процессы организации всеобъемлющей обороны Украины и объединенного руководства силами обороны и военного управления в ВСУ.
Вторая цель предполагает:
- укомплектование Вооруженных сил профессиональным персоналом;
- практическое использование метода доукомплектования боевых воинских частей резервистами без объявления мобилизации;
- развитие системы военного образования и науки, здравоохранения и социальной защиты военнослужащих;
- повышение роли сержантского и старшинского состава.
Мы предполагаем, что к 2025 году Вооруженные силы Украины будут укомплектованы кадровыми военнослужащими на 80 – 90% и военнослужащими, которые подписали контракт на службу в резерве, 10 – 20%,
– заметил Руслан Хомчак.
В третью стратегическую цель входит обеспечение ВСУ, других составляющих сил обороны современным вооружением и военной техникой. В частности планируется осуществить:
- наращивание ракетного вооружения;
- перевооружение на новые и модернизированные образцы ракетно-артиллерийского вооружения;
- обеспечение современными противовоздушными и противоракетными средствами;
- развитие возможностей авиации, в том числе беспилотной;
- наращивание корабельного состава;
- перевооружение новой бронетехникой;
- разработку роботизированных систем, беспилотных комплексов, а также систем управления войсками и оружием, в частности на основе искусственного интеллекта.
Четвертым компонентом является развитие военной инфраструктуры, совершенствование объединенной логистики, системы медицинского обеспечения и обеспечения достаточными средствами и материальными средствами.
В рамках пятой стратегической цели будет реализовано достижение интегрированных оперативных возможностей сил обороны.
Потенциал сдерживания планируется нарастить ракетными комплексами, многофункциональными пилотными и беспилотными авиационными комплексами, противоракетными и зенитно-ракетными комплексами средней дальности и др,
– подытожил главнокомандующий ВСУ.
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