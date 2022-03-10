В Минобороны Китая сообщили, что этот вопрос является исключительно внутренним делом.

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В частности, Китай никогда не будет терпеть "сепаратистские акты независимости Тайваня" или вмешательство иностранных сил. Об этом заявил спикер Народно-освободительной армии , на который цитирует в четверг государственное СМИ Синьхуа.

Военные учения в Тайване направлены не против соотечественников, а скорее на "сепаратистскую деятельность" и иностранное вмешательство. Об этом заявил представитель Минобороны Китая Ву Цянь.

По его словам, эти действия осуществляет правящая на острове Демократическая прогрессивная партия, и это привело к напряжению. В Минобороны заверили, что вопрос Тайваня является внутренним делом Китая.

Чем больше Соединенные Штаты Америки и Япония поднимают волну по тайваньскому вопросу, тем более жесткие действия мы будем предпринимать для защиты национального суверенитета и территориальной целостности,

– добавил Ву.

Добавим, что Китай считает Тайвань повстанческой провинцией и стремится к воссоединению, для чего не исключает применения силы.

Остров, которым управляют автономно, также является одним из главных источников конфликта между Китаем и Соединенными Штатами, в частности потому, что Вашингтон является основным поставщиком оружия для Тайваня и станет его крупнейшим военным союзником в случае войны.

Интересно, что во время российского вторжения РФ в Украину представитель тайваньской национальной безопасности сказал, что "Пекин мог бы воспользоваться этой ситуацией, чтобы начать "познавательную" войну с Тайванем, чтобы убедить жителей острова, что США не будут выполнять свои обязательства защищать остров".

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