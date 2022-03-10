У Міноборони Китаю повідомили, що це питання є виключно внутрішньою справою.
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Зокрема, Китай ніколи не буде терпіти "сепаратистські акти незалежності Тайваню" або втручання іноземних сил. Про це заявив речник Народно-визвольної армії , на який цитує в четвер державне ЗМІ Сіньхуа.
Військові навчання у Тайвані спрямовані не проти співвітчизників, а скоріше на «сепаратистську діяльність» та іноземне втручання. Про це заявив речник Міноборони Китаю Ву Цянь.
За його словами, ці дії здійснює правляча на острові Демократична прогресивна партія, і це призвело до напруги. У Міноборони запевнили, що питання Тайваню є внутрішньою справою Китаю.
Чим більше Сполучені Штати Америки та Японія підносять хвилю щодо тайваньського питання, тим жорсткіших дій ми будемо вживати для захисту національного суверенітету та територіальної цілісності,
– додав Ву.
Додамо, що Китай вважає Тайвань повстанською провінцією і прагне до возз’єднання, для чого не виключає застосування сили.
Острів, яким керують автономно, також є одним з головних джерел конфлікту між Китаєм та Сполученими Штатами, зокрема тому, що Вашингтон є основним постачальником зброї для Тайваню і стане його найбільшим військовим союзником у разі війни.
Цікаво, що під час російського вторгнення РФ в Україну представник тайванської національної безпеки сказав, що "Пекін міг би скористатися цієї ситуацією, щоб розпочати "пізнавальну" війну з Тайванем, щоб переконати жителів острова, що США не виконуватимуть свої зобов’язання захищати острів".
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Захопливий блог – холодна війна и борьба за Тайвань