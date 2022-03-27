Об этом сообщили 27 марта в Министерстве обороны. Права защитников обеспечивают законы "О воинской обязанности и военной службе" и "О социальном и правовом статусе военнослужащих и членов их семей".
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Для военных предусмотрено материальное и денежное довольствие. Они во время военного положения должны получать дополнительное вознаграждение в размере 30 тысяч гривен, а за непосредственное участие в боевых действиях – 100 тысяч гривен в месяц.
Семьям, где погибли воины, выплачивают единовременную денежную помощь – 15 миллионов гривен.
Что еще могут получить защитники
Также мобилизованные могут получить статус участника боевых действий. Для них предусмотрели следующие отпуска:
- до 10 дней по семейным обстоятельствам;
- по состоянию здоровья – по болезни или для лечения после ранения.
Кроме этого, мобилизованные имеют следующие права:
- медицинская помощь в военных госпиталях;
- сохранение места работы, должности и среднего заработка на прежнем месте работы;
- не уплачивать единый социальный взнос;
- непрекращение государственной регистрации предпринимательской деятельности;
- зачисление времени службы в страховой стаж, стаж работы, стаж государственной службы;
- выплату военной пенсии на время службы;
- освобождение от начисления штрафных санкций по кредиту.