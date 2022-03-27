Про це повідомили 27 березня в Міністерстві оборони. Права захисників забезпечують закони "Про військовий обов'язок і військову службу" та "Про соціальний і правовий статус військовослужбовців та членів їхніх сімей".
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Для військових передбачене матеріальне та грошове забезпечення. Вони під час воєнного стану повинні отримувати додаткову винагороду розміром 30 тисяч гривень, а за безпосередню участь у бойових діях – 100 тисяч гривень на місяць.
Сім'ям, де загинули воїни, виплачують одноразову грошову допомогу – 15 мільйонів гривень.
Що ще можуть отримати захисники
Також мобілізовані можуть отримати статус учасника бойових дій. Для них передбачили такі відпустки:
- до 10 днів за сімейними обставинами;
- за станом здоров'я – через хворобу або для лікування після поранення.
Крім цього, мобілізовані мають такі права:
- медична допомога у військових госпіталях;
- збереження місця роботи, посади та середнього заробітку на попередньому місці праці;
- не сплачувати єдиний соціальний внесок;
- неприпинення державної реєстрації підприємницької діяльності;
- зарахування часу служби до страхового стажу, стажу роботи, стажу державної служби;
- виплату військової пенсії на час служби;
- звільнення від нарахування штрафних санкцій за кредитами.