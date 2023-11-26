Его закупили для стоматологических кабинетов поликлиник ВСУ еще до 2013 года. Начальник управления отчуждения и утилизации избыточного военного имущества ведомства Олег Коваль пояснил, что закупка предусматривалась нормативными документами министерства и после 2013 года заявок на закупку не поступало.
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Куда направят стоматологическое золото из составов Минобороны
Олег Коваль рассказал журналистам, что в 2017 году командование медицинских сил ВСУ собрало остатки золота по всем стоматологическим кабинетам поликлиник Минобороны и передало его в Управление отчуждения и утилизации избыточного военного имущества ведомства.
По словам чиновника, металл хранился на одном из складов Минобороны, пока в марте 2022 года в тот не попали семь российских ракет. Тогда помещение, где хранили золото, не получило повреждений.
Никто не хотел браться за его передачу (НБУ – 24 Канал) потому, что видели в этом риски,
– заявил Коваль.
По его данным, Управление ведет переговоры с Национальным банком Украины, чтобы до конца года регулятор:
- выкупил драгоценный металл;
- осуществил афиляж – технологический металлургический процесс очистки ценных металлов от загрязняющих примесей;
- переплавил его в золотовалютные резервы.
Олег Коваль объяснил, куда направят деньги. В частности:
- 80% вырученных средств – Минобороны планирует направить в госбюджет;
- еще 20% – на специальный фонд Минобороны, деньги из которого делят на программы финансовой программы ведомства.
Минобороны обнаружило на складах стоматологическое золото / Фото Дмитрия Юрченко