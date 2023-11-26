Його закупили для стоматологічних кабінетів поліклінік ЗСУ ще до 2013 року. Начальник Управління відчуження та утилізації надлишкового військового майна відомства Олег Коваль пояснив, що закупівля передбачалася нормативними документами міністерства і після 2013 року заявок на закупівлю не надходило.

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Куди скерують стоматологічне золото зі складів Міноборони

Олег Коваль розповів журналістам, що у 2017 році командування медичних сил ЗСУ зібрало залишки золота по усіх стоматологічних кабінетах поліклінік Міноборони та передало його в Управління відчуження та утилізації надлишкового військового майна відомства.

За словами посадовця, метал зберігався на одному зі складів Міноборони, поки у березні 2022 року в той не потрапило сім російських ракет. Тоді приміщення, де зберігали золото, не зазнало пошкоджень.

Ніхто не хотів братися за його передачу (НБУ – 24 Канал) тому, що вбачали у цьому ризики,

– заявив Коваль.

За його даними, наразі Управління веде перемовини із Національним банком України, щоб до кінця року регулятор:

викупив дорогоцінний метал;

здійснив афіляж – технологічний металургійний процес очищування цінних металів від забруднювальних домішок;

переплавив його в золотовалютні резерви.

Олег Коваль пояснив, куди скерують гроші. Зокрема:

80% виручених коштів – Міноборони планує спрямувати до держбюджету;

ще 20% – на спеціальний фонд Міноборони, гроші з якого поділять на програми фінансової програми відомства.



Міноборони виявило на складах стоматологічне золото / Фото Дмитра Юрченка