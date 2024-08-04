Об этом сообщает партнер Национальной антикризисной группы Тарас Загородний со ссылкой на НАКО.

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В перечне по данным экспертов уже оказались хорватская WDG Promet, польская Alfa Sp.z.o.o (не поставила оружие и не выплатила штраф), чешская AKM Group, американская Regulus Globale и компания Global Ordnance Марка Моралеса (фигурант расследований OCCRP).

При этом Загородний отмечает по Моралесу, что по данным СМИ он должен был бы быть в черном списке, учитывая его достижения в других странах.

В Украине этот персонаж сначала просрочил контракт с МО на один год, а затем продал автомобили в плохом техническом состоянии (согласно заключению ГАСУ), но наше Минобороны вовремя не воспользовалось правом на применение штрафных санкций.

Также есть информация, что только по контрактам за 2022 год, когда нашей стране срочно были нужны дефицитные снаряды, Моралес (через свои компании Global Ordnance и Global Military) не поставил продукции на более чем 8 млрд грн. По некоторым контрактам до сих пор выполнение составляет 0%.

"Теперь ходят слухи, что некоторые чиновники Минобороны рассматривают возможность подписания новых контрактов с компаниями Моралеса на сумму в 14 млрд грн", – замечает при этом Загородний.