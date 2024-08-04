Про це повідомляє партнер Національної антикризової групи Тарас Загородній з посиланням на НАКО.

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У переліку за даними експертів вже опинилися хорватська WDG Promet, польська Alfa Sp.z.o.o (не поставила зброю та не виплатила штраф), чеська AKM Group, американська Regulus Globale та компанія Global Ordnance Марка Моралеса (фігурант розслідувань OCCRP).

При цьому Загородній зауважує щодо Моралеса, що за даними ЗМІ він мав би бути в чорному списку, враховуючи його досягнення в інших країнах.

В Україні цей персонаж спочатку прострочив контракт з МО на один рік, а потім продав автомобілі в поганому технічному стані (згідно з висновком ДАСУ), але наше Міноборони вчасно не скористалося правом на застосування штрафних санкцій.

Також є інформація, що лише по контрактах за 2022 рік, коли нашій країні терміново були потрібні дефіцитні снаряди, Моралес (через свої компанії Global Ordnance й Global Military) не поставив продукції на понад 8 млрд грн. По деяким контрактам й досі виконання складає 0%.

"Тепер ходять чутки, що деякі посадовці Міноборони розглядають можливість підписання нових контрактів з компаніями Моралеса на суму в 14 млрд грн", – зауважує при цьому Загородній.