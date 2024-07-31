Про це повідомляє кореспондент 24 Каналу. Зазначається, що платформа стане ключовим інструментом для розширення кола постачальників, залучення нових учасників ринку та забезпечення прозорості в процесі підготовки та участі в тендерах закупівельної агенції Державний оператор тилу.

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Платформа "Партнер MOD"

Під час презентації міністр оборони Рустем Умєров вказав, що "це дуже важливий крок для побудови сучасної, ефективної, прозорої системи постачання майна для Сил оборони". Метою відомства було цифровізувати процеси, щоб унеможливити корупцію.

Коли є портал, це дає доступ до ширшого кола постачальників, збільшується якість і різноманітність майна. Якщо це автоматизовано, то забезпечується своєчасне постачання товарів. Ми запрошуємо до співпраці всі українські, міжнародні компанії, які готові запропонувати якісну продукцію. Портал може забезпечити вам зручний, прозорий механізм взаємодії з Міноборони,

– сказав Умєров.

Своєю чергою заступник міністра оборони Дмитро Кліменков наголосив, що створення платформи сприятиме збільшенню кількості постачальників і виробників, які готові працювати на забезпечення армії.

За його словами, платформа потрібна, аби виробник і постачальник знали, як їм працювати з Міноборони, як подавати свої заявки, як виходити на торги, які документи з собою мати. Очікується підвищення конкуренції на понад 20% після запуску сайту.