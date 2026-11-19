Подробности в эфире 24 Канала сообщил юрист Роман Вербовский. По его словам, в Главном управлении оборонных активов официально объяснили отказ тем, что передача таких сведений якобы не предусмотрена установленным порядком. В общественной организации такую позицию считают неприемлемой в оборонном секторе.

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Почему отказ вызывает беспокойство

Представители Центра противодействия коррупции подчеркивают, что в запросе не шла речь о военной тайне или секретных стратегических данных. Запрашивались лишь фамилии людей, которые претендуют на статус независимых членов наблюдательного совета структуры с самым большим оборонным бюджетом в стране.

Этот ответ довольно странный, ведь мы же не спрашиваем у них какую-то военную тайну. Мы спрашиваем конкретно перечень лиц, которые должны контролировать закупки, в том числе крупнейшей организации, занимающейся именно оборонными закупками и имеющей самый большой бюджет– отметил юрист.

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Таким образом, отказ обнародовать имена кандидатов ставит под сомнение прозрачность отбора людей, которые должны контролировать использование колоссальных средств на оборонные закупки.

Колоссальные средства без общественного контроля

Прием документов от всех желающих завершился еще 23 октября. Несмотря на это, сам отбор продолжают проводить без огласки, причем в абсолютно закрытом от общества формате.

Очевидно, что может иметь место некоторое сокрытие той или иной информации, поскольку мы не знаем, кого именно выдвинули в наблюдательный совет– отметил Роман Вербовский.

Закрытость процедур вызывает особые опасения из-за масштабов финансирования структуры. Годовой бюджет Агентства оборонных закупок составляет около 2 триллионов гривен, что почти вдвое превышает все расходы на пенсии в Украине на 2026 год, которые составляют 1 триллион 27 миллиардов гривен.

Что известно об Агентстве оборонных закупок

Агентство оборонных закупок (АОЗ) – государственная структура Министерства обороны Украины, созданная для централизованного обеспечения ВСУ вооружением, боеприпасами и военной техникой.

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Задача структуры – организовывать закупки, заключать контракты с поставщиками и обеспечивать вооруженные силы ресурсами. Создание отдельного агентства по закупкам должно было сделать этот процесс более эффективным и прозрачным, в частности благодаря независимому корпоративному управлению.

Вокруг АОЗ возникали громкие споры. В начале 2025 года обострился конфликт между тогдашней руководительницей агентства Мариной Безруковой и министром обороны Рустемом Умеровым. Наблюдательный совет продлил контракт с Безруковой, однако министр выступил против этого решения, инициировал смену руководства и служебное расследование.

Ситуация сопровождалась взаимными обвинениями и дискуссиями о полномочиях наблюдательного совета.

Отдельные вопросы вызывали и попытки изменить систему управления закупочными структурами. В частности, обсуждалось объединение АОЗ с Государственным оператором тыла (ГОТ), который отвечал за закупки нелетального снабжения для войск. С 1 января 2026 года эти структуры были объединены в единую закупочную организацию, которую возглавил Арсен Жумадилов.