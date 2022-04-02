Заместитель министра обороны Анна Маляр заявила, что сейчас происходит "отвод" вражеских войск в Киевской и Черниговской областях. Следует понимать, что добровольно враг этого не делает, передает 24 канал.

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Это результат работы ВСУ. Мы не должны расслабляться. Ведь на самом деле враг перегруппировывает войска,

– сказала она.

По словам Маляр, войска оккупанты могут перегруппировать, чтобы наступать на Слобожанском направлении, Донецком и Луганском.

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