Ночью оккупанты хаотически били из артиллерии по жилым районам города. Вчера, 1 апреля, они также обстреляли Дергачевский район. К счастью, жертв нет. В общей сложности в области бои продолжаются на Изюмском направлении. Из населенных пунктов вблизи за прошедшие сутки удалось эвакуировать еще 1,5 тысячи человек.

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Самый большой пожар произошел утром 1 апреля. Тогда в Киевском районе Харькова в результате обстрелов горели складские и административные здания на площади размером 800 квадратных метров. Спасатели тушили огонь в течение шести часов.

Еще одно масштабное возгорание произошло ночью, 2 апреля, в Московском районе Харькова. Там горели гаражи и ангарные помещения со складами. К счастью, пожар на площади около 2 тысяч квадратных метров был потушен за семь часов.

За сутки спасатели 75 раз выезжали на вызовы

В течение 1 – 2 апреля представители ГСЧС потушили 67 пожаров, еще три раза ездили на разборку завалов, а пять раз – чтобы помочь местным жителям. 20 пожаров произошли из-за обстрелов российских захватчиков.

Удивительно, но даже в Харькове фиксируют специальные поджоги травы. За сутки из-за этого сгорело 65 гектаров сухой растительности.

Также спасатели обезвредили 150 неразорвавшихся боеприпасов и других опасных предметов.

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