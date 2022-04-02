Вночі окупанти хаотично гатили з артилерії по житлових районах міста. Вчора, 1 квітня, вони також обстріляли Дергачівський район. На щастя, жертв немає. Загалом в області бої тривають на Ізюмському напрямку. З населених пунктів, що поблизу, за минулу добу вдалося евакуювати ще 1,5 тисячі людей.

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Найбільша пожежа сталася вранці 1 квітня. Тоді у Київському районі Харкова внаслідок обстрілів горіли складські та адміністративні будівлі на площі завбільшки у 800 квадратних метрів. Рятувальники гасили вогонь упродовж шести годин.

Ще одна масштабне загоряння сталося вночі, 2 квітня, в Московському районі Харкова. Там палали гаражі та ангарні приміщення зі складами. На щастя, пожежу на площі близько 2 тисяч квадратних метрів загасили за сім годин.

За добу рятувальники 75 разів виїжджали на виклики

Упродовж 1 – 2 квітня представники ДСНС загасили 67 пожеж, ще три рази їздили на розбирання завалів, а п’ять разів – щоб допомогти місцевим мешканцям. 20 пожеж сталися через обстріли російських загарбників.

Дивовижно, але навіть у Харкові фіксують спеціальні підпали трави. Упродовж доби через це згоріло 65 гектарів сухої рослинності.

Також рятувальники знешкодили 150 боєприпасів та інших небезпечних предметів, які не розірвалися.

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