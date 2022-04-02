Обидві події трапилися у межах 29 березня – 1 квітня. Зазначимо, що Бєлгородська область межує з Україною. Від цього російського обласного центру до кордону – близько 50 кілометрів.

Читайте також Зеленського запитали, чи дійсно Україна атакувала Бєлгород: що відповів президент

Що заявили британські розвідники

У британському Міноборони, посилаючись на дані розвідки, написали, що пожежа знищила кілька цистерн з паливом. Там звернули увагу й на повідомлення про вибухи на складі боєприпасів біля міста. Російські ЗМІ пояснили останній інцидент "людьким фактором". А от після пожежі на нафтобазі накинулися зі звинуваченнями на українців.

Зверніть увагу! У РНБО, коментуючи вибухи в Бєлгороді, запевнили, що Україна там – ні до чого. Згодом військовий експерт пояснив, чому це не могли бути ЗСУ.

Постання російських військ

"Втрата палива й боєприпасів на цих складах може спричинити короткострокове навантаження на і без того розтягнуті логістичні ланцюги Росії", – пояснили у Лондоні .

За даними розвідки, особливо може постраждати постачання російських військ біля Харкова. Напередодні, до слова, туди направили нові підрозділи ворожих десантників.

Новина доповнюється…

Чому ЗСУ не могли атакувати нафтобазу в Бєлгороді: дивіться відео