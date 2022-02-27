Форма наших военных и оккупантов отличается по цвету. Также нужно уметь отличать танки.
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Главные визуальные отличия между ВСУ и оккупантами
Устройство
- Украинские военные имеют пиксельную форму грязного цвета, нацгвардейцы – оливкового цвета.
- Оккупанты носят камуфляж болотного цвета.
Техника
- Основной камуфляж нашей техники – пиксели или сплошной оливковый цвет в Нацгвардии;
- Техника врага окрашена в большие грязные болотные пятна, или сплошной темный зеленый цвет.
Также характерной особенностью российских танков являются метки:
- Z – восточные силы России,
- Z в квадрате – силы из Крыма;
- O – силы из Беларуси;
- V – морская пехота;
- X – чеченцы;
- A – силы спецназа.
Как отличить наших защитников от врага: видео