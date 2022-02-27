Форма наших военных и оккупантов отличается по цвету. Также нужно уметь отличать танки.

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Главные визуальные отличия между ВСУ и оккупантами

Устройство

  • Украинские военные имеют пиксельную форму грязного цвета, нацгвардейцы – оливкового цвета.
  • Оккупанты носят камуфляж болотного цвета.

Техника

  • Основной камуфляж нашей техники – пиксели или сплошной оливковый цвет в Нацгвардии;
  • Техника врага окрашена в большие грязные болотные пятна, или сплошной темный зеленый цвет.

Также характерной особенностью российских танков являются метки:

  • Z – восточные силы России,
  • Z в квадрате – силы из Крыма;
  • O – силы из Беларуси;
  • V – морская пехота;
  • X – чеченцы;
  • A – силы спецназа.

Как отличить наших защитников от врага: видео