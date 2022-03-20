Как рассказала заместитель министра обороны Украины Ганна Маляр, информация о выборочной мобилизации юристов, бухгалтеров и айтишников – это фейк.

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По ее словам, такую информацию распространяют для того, чтобы подрывать доверие украинцев к действиям и решениям военно-политического руководства государства.

Что на самом деле происходит. Верховный Главнокомандующий ставит перед ВСУ задачу по определенному количеству лиц, которых нужно мобилизовать. Далее ВСУ распределяют, сколько сегодня для оборонной действий нужно тех или иных военно-учетных специальностей,

– заметила Маляр.

Далее, исходя из этого, территориальные центры комплектования формируют обучение.

"Нужно понять, что столько юристов, бухгалтеров или айтишников сейчас для фронта не нужно", – отметила Маляр.

Маляр подчеркнула, что сегодня все происходит в сложных условиях не потому что кто-то хочет нарушить права украинцев или создать в государстве беспорядок. Это связано с войной и сложной ситуацией в Украине. Заместитель главы Минобороны призвала не распространять непроверенную информацию и не сеять панику.

Обратите внимание! В случаях нарушения со стороны территориальных центров комплектования нужно обращаться на горячую линии Министерства обороны.

Обращение Ганны Маляр: смотрите видео

Кто защищает сейчас

В Сухопутных войсках ВСУ заявили, что в боевых действиях против оккупанта принимают участие только подготовленные украинские военные. Каждый из них прошел обучение и обладает всеми нужными навыками. Подготовка украинских защитников проходит интенсивно в несколько этапов, однако на качество обучения это не влияет.

Украинские защитники, которые были призваны на защиту Украины от российского агрессора, приобретают умения и знания в несколько этапов:

теория,

занятия на тренажерах в интерактивном тире, который воспроизводит реальную боевую среду,

отработка навыков на полигоне,

и уничтожение врага на поле боя.

Доказательством эффективности учений являются потери российской армии за 24 дня.

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