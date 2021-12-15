Об этом заместитель министра обороны Анна Маляр рассказала в эфире авторской программы Елены Трибушной "Первые лица". Она призвала быть осторожными, ведь обсуждая эту тему, украинцы заставляют врага корректировать и менять свои планы.

Тема Ситуация на украинско-российской границе остается сложной, – Минобороны

Маляр также отметила, что ситуация, которая была после публикации информации в The Washington Post и сейчас имеют совершенно разную динамику. Она меняется практически каждый день.

Сказать, что создана вся инфраструктура, чтобы просто завтра произошла эскалация – так говорить преждевременно. Однако недооценивать эту угрозу не следует. Анна Маляр Заместитель министра обороны

Она добавила, что сейчас важно то, что Россия не забирает свою технику с границ после завершения учений.

"Это то же, что они сделали в свое время в Беларуси. Провели обучение, якобы вывели личный состав, но техника осталась. Это важный маркер", – отметила замминистра.

Маляр: Нападение уже произошло

Она также отметила, что в Украине очень много некорректных формулировок по этой ситуации.

Будет ли завтра война? Уважаемые, война уже длится 8 лет. Территориальная целостность нарушена и международное преступление совершено. Дальше можем говорить о продвижении вглубь,

– объяснила Маляр.

Интервью с Анной Маляр можно посмотреть 15 декабря в 20:00 на 24 канале. Не упустите!

Войска России у границы Украины: что известно

Американские СМИ заявили о стягивании российской техники к границе первыми. В США выразили обеспокоенность.

Алексей Резников в начале декабря сообщал, что агрессор стянул к границе более 94 тысяч военных.

Украинская разведка предположила, что возможно новое наступление может состояться в январе – феврале 2022 года.

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