Об этом заместитель министра обороны Анна Маляр рассказала в эфире авторской программы Елены Трибушной "Первые лица". Она призвала быть осторожными, ведь обсуждая эту тему, украинцы заставляют врага корректировать и менять свои планы.
Тема Ситуация на украинско-российской границе остается сложной, – Минобороны
Маляр также отметила, что ситуация, которая была после публикации информации в The Washington Post и сейчас имеют совершенно разную динамику. Она меняется практически каждый день.
Сказать, что создана вся инфраструктура, чтобы просто завтра произошла эскалация – так говорить преждевременно. Однако недооценивать эту угрозу не следует.
Она добавила, что сейчас важно то, что Россия не забирает свою технику с границ после завершения учений.
"Это то же, что они сделали в свое время в Беларуси. Провели обучение, якобы вывели личный состав, но техника осталась. Это важный маркер", – отметила замминистра.
Маляр: Нападение уже произошло
Она также отметила, что в Украине очень много некорректных формулировок по этой ситуации.
Будет ли завтра война? Уважаемые, война уже длится 8 лет. Территориальная целостность нарушена и международное преступление совершено. Дальше можем говорить о продвижении вглубь,
– объяснила Маляр.
Войска России у границы Украины: что известно
- Американские СМИ заявили о стягивании российской техники к границе первыми. В США выразили обеспокоенность.
- Алексей Резников в начале декабря сообщал, что агрессор стянул к границе более 94 тысяч военных.
- Украинская разведка предположила, что возможно новое наступление может состояться в январе – феврале 2022 года.
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