Про це заступниця міністра оборони Ганна Маляр розповіла в ефірі авторської програми Олени Трибушної "Перші особи". Вона закликала бути обережними, адже, обговорюючи цю тему, українці примушують ворога коригувати і змінювати свої плани.

До теми Ситуація біля українсько-російського кордону залишається складною, – Міноборони

Маляр також зазначила, що ситуація, яка була після публікації інформації у The Washington Post і зараз мають зовсім різну динаміку. Вона змінюється практично щодня.

Сказати, що створена вся інфраструктура, щоб просто завтра відбулась ескалація – так передчасно говорити. Однак недооцінювати цю загрозу не варто. Ганна Маляр Заступниця міністра оборони

Вона додала, що наразі важливим є те, що Росія не забирає свою техніку з кордонів після завершення навчань.

"Це те саме, що вони зробили свого часу у Білорусі. Провели навчання, нібито вивели особовий склад, але техніка залишилась. Це важливий маркер", – зауважила заступниця міністра.

Маляр: Напад вже відбувся

Вона також зауважила, що в Україні дуже багато некоректних формулювань щодо цієї ситуації.

Чи буде завтра війна? Шановні, війна вже триває 8 рік. Територіальну цілісність порушено і міжнародний злочин вчинено. Далі можемо говорити про просування вглиб,

– пояснила Маляр.

Інтерв'ю з Ганною Маляр можна переглянути 15 грудня о 20:00 на 24 каналі. Не пропустіть!

Війська Росії біля кордону України: що відомо

Американські ЗМІ заявили про стягування російської техніки до кордону першими. У США висловили стурбованість.

Олексій Резніков на початку грудня повідомляв, що агресор стягнув до кордону понад 94 тисячі військових.

Українська розвідка припустила, що ймовірний новий наступ може відбутись у січні – лютому 2022 року.

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