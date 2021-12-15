Про це заступниця міністра оборони Ганна Маляр розповіла в ефірі авторської програми Олени Трибушної "Перші особи". Вона закликала бути обережними, адже, обговорюючи цю тему, українці примушують ворога коригувати і змінювати свої плани.
До теми Ситуація біля українсько-російського кордону залишається складною, – Міноборони
Маляр також зазначила, що ситуація, яка була після публікації інформації у The Washington Post і зараз мають зовсім різну динаміку. Вона змінюється практично щодня.
Сказати, що створена вся інфраструктура, щоб просто завтра відбулась ескалація – так передчасно говорити. Однак недооцінювати цю загрозу не варто.
Вона додала, що наразі важливим є те, що Росія не забирає свою техніку з кордонів після завершення навчань.
"Це те саме, що вони зробили свого часу у Білорусі. Провели навчання, нібито вивели особовий склад, але техніка залишилась. Це важливий маркер", – зауважила заступниця міністра.
Маляр: Напад вже відбувся
Вона також зауважила, що в Україні дуже багато некоректних формулювань щодо цієї ситуації.
Чи буде завтра війна? Шановні, війна вже триває 8 рік. Територіальну цілісність порушено і міжнародний злочин вчинено. Далі можемо говорити про просування вглиб,
– пояснила Маляр.
Війська Росії біля кордону України: що відомо
- Американські ЗМІ заявили про стягування російської техніки до кордону першими. У США висловили стурбованість.
- Олексій Резніков на початку грудня повідомляв, що агресор стягнув до кордону понад 94 тисячі військових.
- Українська розвідка припустила, що ймовірний новий наступ може відбутись у січні – лютому 2022 року.
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