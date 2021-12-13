За інформацією Міністерства оборони України, Росія періодично перекидає та накопичує війська біля кордонів. У такий спосіб країна-агресорка намагається підтримувати напругу в регіоні й тиснути на сусідів.

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"Ситуація довкола українських кордонів залишається складною", – наголосили в Міноборони.

Ситуація на кордоні з Росією

Окрім перекидання російських підрозділів, українська розвідка фіксує постачання зброї та військової техніки до межі з Україною. Кремль передислоковує армію з районів проведення навчань, а техніку залишає.

У Міноборони переконані, що тактика Росії полягає в тиску на українську владу та керівництво інших країн. У такий спосіб Путін намагається змусити Захід до діалогу щодо важливих для себе питань.

Мовиться про відновлення повного контролю над Україною і зрив євроатлантичних прагнень нашої держави.

Провокації Кремля

Росія також перекрила майже 70% акваторії Азовського моря, аби піддати Україну провокаціям. ЗСУ готові до будь-якого сценарію та постійно обмінюються інформацією з розвідками інших країн.

Актуально Флот Росії перекрив 70% акваторії Азовського моря, – Міноборони

Підрозділи Повітряних сил також цілодобово чергують в системі протиповітряної оборони України. До моніторингу залучили понад тисячу військових та кілька сотень одиниць військової техніки для захисту об’єктів критичної інфраструктури, зокрема мостів і електростанцій.

Збройні Сили України готові до будь-якого розвитку подій, готові захищати Україну та давати відсіч,

– наголосили в Міноборони.

Росія стягує війська до кордонів: що відомо

Наприкінці жовтня 2021 року американська та українська розвідка оприлюднили інформацію про те, що Росія стягнула до кордонів з Україною понад 90 тисяч військових.

Згодом міністр оборони Олексій Резніков заявив, що на межі з Росією може бути 175 тисяч військових. Він закликав США, Велику Британію й Канаду скерувати ближче свої підрозділи.

На початку грудня німецьке видання BILD опублікувало карту потенційного нападу Росії на Україну. За цією інформацією, Володимир Путін прагне захопили дві третини нашої країни, включно з Києвом.

Росія стягує війська до кордону з Білоруссю: дивіться відео