Росія продовжує провокації

Москва розмістила навігаційні попередження про обмеження судноплавства у кількох районах. Все через нібито проведення артилерійських стрільб.

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Де встановили навігаційні попередження

біля Маріуполя,

Бердянська,

Генічеська.

Такі перекриття районів відбуваються систематично та перешкоджають вільному судноплавству в Азовському морі.

Оголошення Росією навігаційних попереджень в Азовському морі у безпосередній близькості до пунктів базування українських ВМС та цивільних портів є відкритою провокацією,

– наголосили у ВМС України.

Що відомо про Стратегію морської безпеки України

7 грудня Міжвідомча група під керівництвом Ради нацбезпеки та оборони завершила роботу над Стратегією морської безпеки України. Документ ініціював президент Володимир Зеленський.

Чиновники наголосили на засіданні, що Україна погано розвивається як морська держава через російську агресію, неефективне забезпечення морської безпеки та відсутність належного рівня внутрішньодержавної координації.

Головна мета стратегії – це перетворити Україну на активного морського гравця на міжнародній арені. Документ розробляли з врахуванням сучасного досвіду провідних морських держав світу.

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Повний текст публікації ВМС ЗСУ у фейсбуці:

Російська Федерація не припиняє провокативні дії проти України

РФ продовжує провокативні дії проти України. Станом на 10 грудня Російською Федерацією перекрито близько 70% акваторії Азовського моря. Наразі росіяни розмістили навігаційні попередження (ПРИПи) про обмеження судноплавства у визначених районах начебто у зв'язку з проведенням артилерійських стрільб в районах поблизу міста Маріуполь, міста Бердянськ та міста Генічеськ.

Подібні перекриття районів відбуваються систематично та перешкоджають вільному судноплавству в Азовському морі. Оголошення навігаційних попереджень Російською Федерацією в Азовському морі у безпосередній близькості до пунктів базування українських ВМС та цивільних портів є відкритою провокацією.

Подібні дії агресора вкотре демонструють намагання РФ перетворити Азовське море на своє внутрішнє "озеро".