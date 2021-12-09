Інформація про нібито загрозу від українського пошуково-рятувального судна є черговим викидом Росії. Про це заявив міністр оборони України Олексій Резніков.

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Резніков здивований такими заявами

Олексій Резніков заявив, що російські кораблі постійно перебувають за 30 кілометрів від Маріуполя та Бердянська. При цьому вони ще й озброєні. Водночас українські кораблі – ні.

Дуже дивно, що російські спецслужби побачили загрозу з боку пошуково-рятувального судна – судна без зброї, в той час коли кораблі ФСБ постійно перебувають на відстані 2 кілометрів від Маріуполя та Бердянська. Російські кораблі озброєні гарматами калібром 30 міліметрів. В цілому ж – Азовське море – це акваторія спільного користування, ми там знаходимось на законних підставах,

– заявив Резніков.

Також на фейкові розійські заяви відреагували і в штабі ООС. Там заявили, що судно "Донбас" виконувало завдання у межах територіальних вод України. У "чутливі зони" український корабель не заходив. Зараз "Донбас" повертається назад.

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