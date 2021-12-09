Такі заяви зробили ввечері 9 грудня у російській ФСБ. Окупанти наголошували, що мовиться про український військовий корабель "Донбас".

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Що заявили у Росії

ФСБшники скаржилися, що дії екіпажу корабля ВМС України нібито є провокаційними та становлять загрозу безпеці мореплавання. Там запевнили, що російська берегова охорона ще зранку попереджала українське судно "про необхідність дотримання законів". Тоді їм дали знати, що "Донбас" не планує рухатися через Керченську протоку.

Ввечері окупанти почали знову почали "бити на сполох", бо нібито корабель перебував на відстані 18 морських миль до Керченської протоки, а вимоги змінити курс не виконував.

Що кажуть в Україні

Міністр оборони Олексій Резніков наголосив у коментарі "РБК-Україна" що стався черговий російський інформаційн вкид. Коментуючи заяви російської ФСБ про нібито провокації, урядовець наголосив, що такі висловлювання є маніпулятивними. Адже "Донбас" є пошуково-рятувальним судном й не має жодної зброї на борті.

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