Загалом в проєкті врахували пропозиції 16 органів влади, громадських експертів та бізнес-асоціацій. У документі є механізм реалізації стратегії, координації та контролю, показники, які має реалізувати Кабінет Міністрів України.

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Головна мета стратегії – це перетворити Україну на активного морського гравця на міжнародній арені.

Що дасть ухвалення стратегії

На засіданні зазначили, що Україна погано розвивається як морська держава через низку зовнішніх та внутрішніх факторів. Мовиться про російську агресію, неефективне забезпечення морської безпеки, відсутність належного рівня внутрішньодержавної координації, занепад морської індустрії й внутрішнього водного транспорту.

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Секретар РНБО України Олексій Данілов зазначив, що ухвалення Стратегії морської безпеки сприятиме суттєвим позитивним змінам в економіці та оборонній сфері. Крім того, вдасться поліпшити безпекову ситуацію у всьому Чорноморському регіоні.

Зверніть увагу! Довжина морського узбережжя України – 2759. Це найбільше серед країн Азово-Чорноморського басейну.