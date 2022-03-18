Об очередной вражеской пропаганде сообщили в Министерстве обороны Украины.
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Российские пропагандисты массово распространяют информацию о том, что якобы Вооруженные Силы Украины бросают в бой неподготовленных воинов. Такую информацию можно найти в социальных сетях.
В Минобороны опровергают это и отмечают, что главное доказательство этому – большие потери в рядах вооруженных сил России.
Мы методично и планомерно ликвидируем российских оккупантов и продолжим делать это до победы Украины в войне,
– говорится в сообщении.
Также в ведомстве призывают в случае призыва ваших близких и родных на военную службу без соответствующей подготовки или надлежащей экипировки сообщать руководство Генерального штаба ВСУ.
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