Об очередной вражеской пропаганде сообщили в Министерстве обороны Украины.

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Российские пропагандисты массово распространяют информацию о том, что якобы Вооруженные Силы Украины бросают в бой неподготовленных воинов. Такую информацию можно найти в социальных сетях.

В Минобороны опровергают это и отмечают, что главное доказательство этому – большие потери в рядах вооруженных сил России.

Мы методично и планомерно ликвидируем российских оккупантов и продолжим делать это до победы Украины в войне,

– говорится в сообщении.

Также в ведомстве призывают в случае призыва ваших близких и родных на военную службу без соответствующей подготовки или надлежащей экипировки сообщать руководство Генерального штаба ВСУ.

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