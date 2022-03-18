Про чергову ворожу пропаганду повідомили у Міністерстві оборони України.

До теми Можуть знайтися "сплячі агенти": у Міноборони просять бути уважними щодо ворожих колаборантів

Російські пропагандисти масово розповсюджують інформацію про те, що, начебто, Збройні Сили України кидають у бій непідготовлених воїнів. Таку інформацію можна знайти в соціальних мережах.

У Міноборони спростовують це та зазначають, що головний доказ цьому – великі втрати у лавах збройних сил Росії.

Ми методично і планомірно ліквідуємо російських окупантів і продовжимо робити це до перемоги України у війні,

– йдеться у повідомленні.

Також у відомстві закликають у разі призову ваших близьких та рідних на військову службу без відповідної підготовки або належного екіпірування повідомляти керівництво Генерального штабу ЗСУ.

Може зацікавити – Банік про Starlink, нові послуги в Дії та кібервійну Мінцифри: дивіться відео